Ломаченко может стать тренером Хабиба на бой с Мейвезером

Об этом сообщил отец Хабиба – Абдулманап Нурмагомедов
#Ломаченко, #Нурмагомедов, #UFC, #Мейвезер
Источник – Игорь Рыбаков.
Отец украинского боксера Василия Ломаченко Анатолий Ломаченко может стать тренером чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на возможный бой с Флойдом Мейвезером.
Об этом сообщил отец Хабиба – Абдулманап Нурмагомедов.
“С Мейвезером мы готовы 11 раундов боксировать, но дайте нам шанс подраться 1 раунд по правилам ММА. Мы не с ММА начинаем, если мы выживем, – дайте нам один раунд. Желание провести бой есть”, – заявил отец Хабиба.
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“Моя задача работать над этим с Анатолием Ломаченко. Это лучший дуэт сын-отец в боксе. Я хочу прибегнуть к услугам боксера и работать вместе. У нас с ним устная договоренность”, – сказал Абдулманап Нурмагомедов.
Напомним, Нурмагомедов готов вылететь на бой с Фергюсоном.