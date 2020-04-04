Ломаченко может стать тренером Хабиба на бой с Мейвезером

Об этом сообщил отец Хабиба – Абдулманап Нурмагомедов

#Ломаченко, #Нурмагомедов, #UFC, #Мейвезер

Источник – Игорь Рыбаков.

Отец украинского боксера Василия Ломаченко Анатолий Ломаченко может стать тренером чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на возможный бой с Флойдом Мейвезером.

Об этом сообщил отец Хабиба – Абдулманап Нурмагомедов.

“С Мейвезером мы готовы 11 раундов боксировать, но дайте нам шанс подраться 1 раунд по правилам ММА. Мы не с ММА начинаем, если мы выживем, – дайте нам один раунд. Желание провести бой есть”, – заявил отец Хабиба.

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“Моя задача работать над этим с Анатолием Ломаченко. Это лучший дуэт сын-отец в боксе. Я хочу прибегнуть к услугам боксера и работать вместе. У нас с ним устная договоренность”, – сказал Абдулманап Нурмагомедов.

Напомним, Нурмагомедов готов вылететь на бой с Фергюсоном.