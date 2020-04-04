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Бокс

Ломаченко старший будет готовить Хабиба к бою против Майвезера?

Андрей ОгородникНет комментариев
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Хабиб Нурмагомедов

Интересные подробности рассказал отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап в последнем своем интервью.

По словам Нурмагомедова старшего, в этом году может состоятся кроссовер-мегафайт между легендарным Флойдом Мэйвезером и его сыном Хабибом. Они готовы дать согласие на поединок, но лишь при условии ответной встречи в клетке, причем, если для боксерского боя Хабиб готов пожертвовать 11 раундам, то для клетки он предлагает Мэйвезеру лишь один раунд.

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Если сторонам удастся достичь договоренность, Нурмагомедов старший планирует привлечь к подготовке отца украинского чемпиона Василия Ломаченко, который по праву считается одним из лучших украинских тренеров по боксу.

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Тэги: Василия ЛомаченкоФлойд МэйвезерХабиб Нурмагомедов
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