Ломаченко старший будет готовить Хабиба к бою против Майвезера?

Интересные подробности рассказал отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап в последнем своем интервью.

По словам Нурмагомедова старшего, в этом году может состоятся кроссовер-мегафайт между легендарным Флойдом Мэйвезером и его сыном Хабибом. Они готовы дать согласие на поединок, но лишь при условии ответной встречи в клетке, причем, если для боксерского боя Хабиб готов пожертвовать 11 раундам, то для клетки он предлагает Мэйвезеру лишь один раунд.

Если сторонам удастся достичь договоренность, Нурмагомедов старший планирует привлечь к подготовке отца украинского чемпиона Василия Ломаченко, который по праву считается одним из лучших украинских тренеров по боксу.