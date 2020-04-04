Усик: Вас раздражает, что я не соответствую вашим ожиданиям

Украинский боксер ответил критикам

#Усик

Источник – TKOBoxing Бокс.

Украинского боксера Александра Усика раздражает, что от него чего-то ожидают.

Об этом он рассказал ютуб-канала TKOBoxing Бокс.

“Друзья, знаете, что вас раздражает, что вам не нравится, что вас раздражает? То, что я не отвечаю вашим ожиданиям. Я и не должен этого делать. Вы ожидаете чего-то от кого-то. Таких людей я называю нытиками”, – сказал Усик.

Напомним, ексчемпіон мира не верит в успех Усика в супертяжелом весе.

Ранее коронавирусом заболел российский тренер, который контактировал с Усиком.