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Бокс

Усик: Вас раздражает, что я не соответствую вашим ожиданиям

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Украинский боксер ответил критикам

#Усик

Источник – TKOBoxing Бокс.

Украинского боксера Александра Усика раздражает, что от него чего-то ожидают.

Об этом он рассказал ютуб-канала TKOBoxing Бокс.

“Друзья, знаете, что вас раздражает, что вам не нравится, что вас раздражает? То, что я не отвечаю вашим ожиданиям. Я и не должен этого делать. Вы ожидаете чего-то от кого-то. Таких людей я называю нытиками”, – сказал Усик.

Напомним, ексчемпіон мира не верит в успех Усика в супертяжелом весе.

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Ранее коронавирусом заболел российский тренер, который контактировал с Усиком.

Источник: champion.com.ua
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