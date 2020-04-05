Бывший чемпион мира: Коронавирус не из Китая, это мировой заговор

Источник – Чемпион.

Коронавирус вызванный мировым заговором.

Об этом заявил бывший чемпион мира по боксу Амир Хан.

“Короновирус не из Китая, это ложь. Вы верите что китайцы ели летучих мышей? Я не верю в это. Коронавирус, коронавирус … надоело слушать. А вы не задумывались, что это мировой заговор? Подумайте, может это связано с сетями 5G в этих башнях, которые растут повсюду?

Возможно, для контроля населения – они хотят избавиться от миллионов людей. Я просто надеюсь, что следом не начнется война.

Хотя кто-то скажет, что я потерял голову. Скажут, что меня очень часто били по голове , – предположил Хан.