Бывший чемпион мира: Коронавирус не из Китая, это мировой заговор

Источник – Чемпион.
Коронавирус вызванный мировым заговором.
Об этом заявил бывший чемпион мира по боксу Амир Хан.
“Короновирус не из Китая, это ложь. Вы верите что китайцы ели летучих мышей? Я не верю в это. Коронавирус, коронавирус … надоело слушать. А вы не задумывались, что это мировой заговор? Подумайте, может это связано с сетями 5G в этих башнях, которые растут повсюду?
Возможно, для контроля населения – они хотят избавиться от миллионов людей. Я просто надеюсь, что следом не начнется война.
Хотя кто-то скажет, что я потерял голову. Скажут, что меня очень часто били по голове , – предположил Хан.
Напомним, стоит отметить, что в мире сейчас насчитывается более 1 200 000 зараженных коронавирусом.
Источник: champion.com.ua