Дочь Мэйвезера угодила за решетку

Какой-то злой рок продолжает преследовать легендарного боксера Флойда Мэйвезера в этом году. После смерти жены и дяди, с которыми боксер был очень близок, судьба подбросила ему новое испытание.

Как сообщает TMZ Sports, на днях дочь чемпиона Айанна Мейвезер была задержана полицией за нападение на человека при отягчающих обстоятельствах. Сообщается, что у неё возник конфликт с другой девушкой из-за рэппера Кентрелла ДеСин Голдена, в ходе которого она нанесла несколько ножевых ранений.

В ближайшее время должен состоятся суд, который светит Айанне Мэйвезер тюремным сроком.