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Бокс

Лопес: Если я не смогу сбросить вес, то никакого боя с Ломаченко не будет

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Боксер должен сбросить вес с 72,5 кг

#Лопес, #Ломаченко

Источник – Gareth A Davies.

Чемпион IBF в легком весе Теофімо Лопес (15-0, 11 КО) может провести бой против Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

Об этом заявил американец.

“Я нахожусь в Арканзасе. Я сказал жене, что мы должны уехать из Нью-Йорка, ведь он сильно пострадает от коронавирус. Что и произошло.

Мне нельзя заражаться коронавирусом, ведь у меня астма. Я не знаю, смогу ли перенести коронавирус, в моем случае это может даже привести к смерти.

Я толстый сейчас. Я знаю свое тело и чувствую это.

Сегодня первый день, как я возобновил тренировки. Мне нужно сгонять вес. Сейчас я вешу где-72,5 кг. Нужно сбрасывать вес. Я слишком тяжелый. Если так и будет продолжаться и я не буду ничего делать, то никакого боя с Ломаченко не будет.

Если я не сделаю легкий вес, тогда сразу же перейду в суперлегкий. Мы уже говорили с отцом об этом. Сейчас я жирный, как дерьмо”, – сказал Лопес.

Напомним, Арум готов организовать бой Ломаченко – Дэвис.

Источник: champion.com.ua
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