Льюис: Я не готов был к бою с Кличко

Легендарный боксер Леннокс Льюис не собирался драться против Виталия Кличко.

Об этом рассказал сам британец.

Актуально: Виталий Кличко – Ленннокс Льюис. Видео боя

“Я не был подготовлен должным образом, но Мэнни (Эмануэль Стюард – тогдашний тренер Льюиса – прим.) и HBO настаивали на этом бою. Я должен был драться с Кирком Джонсоном, а потом все изменилось, но они сказали, что мы должны драться именно в этот день.

В конце концов, я профессионал, чемпион, и это был 12-раундовый поединок. Неважно, что Кличко вел на карточках всех судей после шести раундов. Ни для кого не секрет, что во время боя ситуация в ринге часто меняется. После одного из ударов у него появилось рассечение, что спровоцировало кровотечение, и он проиграл”, – сказал Льюис.