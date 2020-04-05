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Льюис: Я не готов был к бою с Кличко

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Легендарный боксер Леннокс Льюис не собирался драться против Виталия Кличко.

Об этом рассказал сам британец.

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“Я не был подготовлен должным образом, но Мэнни (Эмануэль Стюард – тогдашний тренер Льюиса – прим.) и HBO настаивали на этом бою. Я должен был драться с Кирком Джонсоном, а потом все изменилось, но они сказали, что мы должны драться именно в этот день.

В конце концов, я профессионал, чемпион, и это был 12-раундовый поединок. Неважно, что Кличко вел на карточках всех судей после шести раундов. Ни для кого не секрет, что во время боя ситуация в ринге часто меняется. После одного из ударов у него появилось рассечение, что спровоцировало кровотечение, и он проиграл”, – сказал Льюис.

Напомним, этот бой стал последним в карьере Леннокса Льюиса.

Источник: champion.com.ua
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