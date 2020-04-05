Тедди Атлас сделал неутешительный прогноз для Ломаченко

Известный американский эксперт Тэдди Атлас, который также известен своей работой с Александром Гвоздиком оценил будущее одного из лучших украинских боксеров современности Василия Ломаченко.

Несмотря на то, что Ломаченко является сейчас лучшим в своей весовой категории, его время подходит к концу, считает эксперт.

«Ломаченко становится медленнее. Я люблю его. Но думаю, что в последнее время это начало проявляться. Он нравится мне. Я поставил его в топ-10 после дебютного поединка. Хотя на меня тогда смотрели, как на сумасшедшего. Но я верю в то, во что я верю.

Пока это не проявляется очень сильно, но немного уже заметно. С успехом, которого он достиг, после 400 поединков в любителях, он был на высоком уровне очень долго. Он заставил свое тело пройти через многое. Да, он все еще доминирует в своих поединках. Но часики тикают. Время идет вперед, оно не останавливается ни для кого. Ты ведь не робот».

Напомним, Василий Ломаченко является чемпионом мира по версиях WBO, WBA и WBC.