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Усик боится раскрыть место своих тренировок

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Александр Усик прокомментировал свои тренировки

#Усик

Источник – TKOBoxing Бокс.

Украинский супертяжеловес Александр Усик опасается раскрывать место, где проходит его тренировочный лагерь.

Об этом рассказал сам боксер.

“Из соображений безопасности команды и людей которые находятся здесь я не могу сказать, где я тренируюсь.

Если я это скажу, то могут приехать какие-то недоброжелатели и рассмешить меня.

А мне сейчас нужно держать себя в форме и сильно не смеяться”, – отметил Усик.

Напомним, промоутер Усика объяснил перенос боя с Чисорой.

Источник: champion.com.ua
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