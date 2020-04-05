Усик боится раскрыть место своих тренировок

Александр Усик прокомментировал свои тренировки

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Источник – TKOBoxing Бокс.

Украинский супертяжеловес Александр Усик опасается раскрывать место, где проходит его тренировочный лагерь.

Об этом рассказал сам боксер.

“Из соображений безопасности команды и людей которые находятся здесь я не могу сказать, где я тренируюсь.

Если я это скажу, то могут приехать какие-то недоброжелатели и рассмешить меня.

А мне сейчас нужно держать себя в форме и сильно не смеяться”, – отметил Усик.