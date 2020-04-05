Усик боится раскрыть место своих тренировок

Александр Усик прокомментировал свои тренировки
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Источник – TKOBoxing Бокс.
Украинский супертяжеловес Александр Усик опасается раскрывать место, где проходит его тренировочный лагерь.
Об этом рассказал сам боксер.
“Из соображений безопасности команды и людей которые находятся здесь я не могу сказать, где я тренируюсь.
Если я это скажу, то могут приехать какие-то недоброжелатели и рассмешить меня.
А мне сейчас нужно держать себя в форме и сильно не смеяться”, – отметил Усик.
Напомним, промоутер Усика объяснил перенос боя с Чисорой.
Источник: champion.com.ua