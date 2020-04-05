Усик жестко ответил підписнику в Instagram

#Усик

Источник – Чемпион.

Александр Усик получил оскорбительный комментарий во время своей трансляции в Instagram.

Украинский боксер обратился к підписника, раскритиковав того.

“Смотрите, прописали. Молодец, ты, который пишешь мне, знаешь, что ты написал. Первое слово “просто”. Это написала расстояние. Это написал интернет. Дружище, ты сейчас видишь меня, а я тебя – нет. Я говорю тебе, что ты трус, который никогда в жизни при встрече тет-а-тет такого не скажет. Ты будешь стоять на расстоянии и ждать своей очереди, чтобы сфотографироваться”, – сказал Усик.

Важно: Усик боится раскрыть место своих тренировок

Он добавил, что комментарии такого рода делают его только сильнее. “Я тебе благодарю. На самом деле спасибо тебе очень большое”.

Вместе с тем. Усик предложил підписнику поговорить в прямом эфире.

“Давай, кидай заявку, мы поговорим с тобой. Вот видишь, ты даже не кидаешь заявку, потому что ты трус. Спасибо тебе”, – резюмировал боксер.