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Бокс

Это высокомерный с*чей сын – Лопес снова оскорбил Ломаченко

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Теофімо Лопес прокомментировал свое отношение к Василию Ломаченко

#Ломаченко, #Зеленский, #бокс

Источник – unian.ua.

Американского боксера Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО) раздражает характер чемпиона WBC, WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

Об этом рассказал сам боксер.

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“Это высокомерный с*чей сын, как все звезды. Мне это не нравится. Ты говоришь с ним, а он всем видом демонстрирует, что ты находишься не на его уровне. Я со всеми общаюсь на равных, мы все сделаны из плоти и крови”, – рассказал Лопес.

Напомним, Арум готов организовать бой Ломаченко – Дэвис.

Источник: champion.com.ua
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