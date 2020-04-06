Это высокомерный с*чей сын – Лопес снова оскорбил Ломаченко

Теофімо Лопес прокомментировал свое отношение к Василию Ломаченко
#Ломаченко, #Зеленский, #бокс
Источник – unian.ua.
Американского боксера Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО) раздражает характер чемпиона WBC, WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).
Об этом рассказал сам боксер.
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“Это высокомерный с*чей сын, как все звезды. Мне это не нравится. Ты говоришь с ним, а он всем видом демонстрирует, что ты находишься не на его уровне. Я со всеми общаюсь на равных, мы все сделаны из плоти и крови”, – рассказал Лопес.
Напомним, Арум готов организовать бой Ломаченко – Дэвис.
Источник: champion.com.ua