Понедельник, 6 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксКубрат Пулев пожертвует половину своего гонорара на борьбу против коронавируса
Бокс

Кубрат Пулев пожертвует половину своего гонорара на борьбу против коронавируса

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Кубрат Пулев

Известный болгарский боксер Кубрат Пулев не остается в стороне борьбы с пандемией коронавируса.

Как сообщает Reuters, обязательный претендент на пояс IBF готов пожертвовать половиной суммы гонорара за следующий бой против британского чемпиона Энтони Джошуа.

«Я пожертвую 50% от гонорара за бой с Джошуа медикам, неутомимым героям в борьбе с коронавирусом. Больницы получат все необходимое для победы над этим дьявольским вирусом» заявил Пулев.

Напомним, ранее сообщалось, что за бой против Энтони Джошуа Кубрат Пулев должен заработать около пяти миллионов евро.

загрузка...
Тэги: коронавирусКубрат ПулевЭнтони Джошуа
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 × 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Пулев половину гонорара за бой с Джошуа отдаст медикам

Лопес: Если я не смогу сбросить вес, то никакого боя с Ломаченко не будет

Усик жестко ответил підписнику в Instagram

Бывший чемпион мира: Коронавирус не из Китая, это мировой заговор

Льюис назвал главную проблему Владимира Кличко

Закрыть