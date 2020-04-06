Кубрат Пулев пожертвует половину своего гонорара на борьбу против коронавируса

Известный болгарский боксер Кубрат Пулев не остается в стороне борьбы с пандемией коронавируса.

Как сообщает Reuters, обязательный претендент на пояс IBF готов пожертвовать половиной суммы гонорара за следующий бой против британского чемпиона Энтони Джошуа.

«Я пожертвую 50% от гонорара за бой с Джошуа медикам, неутомимым героям в борьбе с коронавирусом. Больницы получат все необходимое для победы над этим дьявольским вирусом» заявил Пулев.

Напомним, ранее сообщалось, что за бой против Энтони Джошуа Кубрат Пулев должен заработать около пяти миллионов евро.