Леннокс Льюис назвал самого жёсткого оппонента в своей карьере

Легенда мирового бокс Леннокс Льюис назвал своим самым жёстким соперником за всю свою карьеру американского боксера Эвандера Холифилда.

Несмотря на то, что самым сложным боем считался его поединок против Рэя Мерсера, который к тому же остается самым противоречивым в карьере британца, именно Холифилда он назвал самым сложным оппонентом.

Болельщики удивились, когда я озвучил имя Холифилда. Но здесь всё просто. Он — мой самый жёсткий оппонент. А самый тяжёлый бой у меня действительно был с Мерсером. Попробую объясниться. У Холифилда была отличная любительская карьера, которая затем отлично помогла ему в профессионалах. Всё точно так же, как было и у меня. Он начал заниматься боксом в 8 лет, был призёром Олимпийских игр. До того, как перейти в хэвивейт, он полностью зачистил крузервейт — стал абсолютным чемпионом дивизиона. Я бы даже сказал, что он был лучшим бойцом в истории этой весовой категории».

Напомним, между Ленноксом Льюисом и Эвандером Холифилдом состоялась два боя, оба в 1999 году, в первом поединке была зафиксирована ничья и лишь во втором британец сумел победить.