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Бокс

Ломаченко: Хочу увидеть выражение лица Лопеса и его отца после нашего боя

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Украинец планирует завоевать пояс IBF в поединке с американцем

#Ломаченко, #Лопес

Источник – Top Rank.

Обладатель титулов WBO, WBA и WBC Franchise в легком весе Василий Ломаченко хочет в Теофімо Лопеса забрать пояс IBF.

Об этом заявил украинец.

“Я действительно считаю, что Лопес – хороший боксер. Он молодой и голодный. Я хочу получить этот поединок, потому что он держит мой пояс IBF. Теофімо любит рассказывать о том, в каком раунде он закончит наш бой. Это хорошо, ведь он просто подогревает интерес.

Меня в этом поединке интересует то, как я буду смотреть в глаза Лопеса и его отца после боя. Будет крайне интересно увидеть их реакцию”, – заявил Ломаченко.

Бой между Ломаченко и Лопесом должен был состояться 30 мая, но из-за пандемии коронавирус WBO запретила проведение мероприятий к 1 июня.

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Напомним, Лопес снова оскорбил Ломаченко.

Источник: champion.com.ua
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