Пулев половину гонорара за бой с Джошуа отдаст медикам

Боксер намерен помочь врачам, которые борются с коронавирусом
#Пулев, #Джошуа
Источник – Reuters.
Болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев после боя с Энтони Джошуа половину гонорара отдаст медицинским службам, которые ведут войну с коронавирусом.
Об этом заявил сам болгарский боксер.
“Я отдам 50% гонорара тем героям, которые ведут битву с дьявольским коронавирусом. Деньги получат больницы, которым нужно будет закупить оборудование и платить дополнительные средства врачам”, – сказал Пулев.
Ожидается, что Пулев заработает около 5 миллионов долларов.
При этом бой, скорее всего, состоится уже после того, как пандемия пойдет на спад. Пока что поединок перенесли с 20-го июня на неопределенный срок.
Ранее, бой Джошуа с Пулевым не состоится 20 июня.
Источник: champion.com.ua