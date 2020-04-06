Пулев половину гонорара за бой с Джошуа отдаст медикам

Боксер намерен помочь врачам, которые борются с коронавирусом

#Пулев, #Джошуа

Источник – Reuters.

Болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев после боя с Энтони Джошуа половину гонорара отдаст медицинским службам, которые ведут войну с коронавирусом.

Об этом заявил сам болгарский боксер.

“Я отдам 50% гонорара тем героям, которые ведут битву с дьявольским коронавирусом. Деньги получат больницы, которым нужно будет закупить оборудование и платить дополнительные средства врачам”, – сказал Пулев.

Ожидается, что Пулев заработает около 5 миллионов долларов.

При этом бой, скорее всего, состоится уже после того, как пандемия пойдет на спад. Пока что поединок перенесли с 20-го июня на неопределенный срок.

Ранее, бой Джошуа с Пулевым не состоится 20 июня.