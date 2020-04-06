Тайрон Вудли бросил вызов Колби Ковингтону

В ближайшее время в UFC может состоятся громкое возвращение.

Как сообщает vRINGe.com, экс-чемпион UFC в полусреднем весе американец Тайрон Вудли (19-4-1) планирует принять участие в UFC 249, который запланирован на 18 апреля. Планы американца весьма грандиозные, он готов сразится со своим соотечественником Колби Ковингтоном.

«Просто хочу, чтобы вы, ребята, знали, что я в деле на UFC 249. Я дал моей команде менеджеров разрешение договориться о поединке. Тренируюсь как машина и готов кого-то переехать! Что скажете, UFC? Колби в деле или нет? Парни, вы готовы это устроить за две недели (до турнира)? – написал Тайрон в Twitter.

Напомним, что главным поединком вечера UFC 249 должен был стать бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, но после того, как Россия прекратила все авиасообщения, российский боец не сможет покинуть страну.