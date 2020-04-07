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Известный в прошлом итальянский боксер умер от коронавируса

Андрей ОгородникНет комментариев
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Анджело Роттоли

Среди многочисленных жертв в Италии, которые покинули мир из-за осложнений вызванных коронавирусом оказался известный в прошлом местный боксер Анджело «Ali» Роттоли.

Как стало известно, 61-летний итальянский экс-боксер умер 28 марта в родном городе Бергамо, который является эпицентром коронавируса в стране. Информацию о смерти подтвердило известное издание Fightnews.

Отметим, Анджело Роттоли боксировал на профессиональном ринге в период с 1981 по 1990 год. В 1987 году он дрался за звание чемпиона мира по версии WBC против Карлоса Де Леона, но уступил в пятом раунде. Среди достижений Анджело Роттоли стоить отметить титул чемпиона Европы в тяжелом весе.

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Тэги: Анджело РоттолиКарлос Де Леонкоронавирус
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