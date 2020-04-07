Кличко: Спортсмены могут потерять здоровье или даже жизнь

Источник – Чемпион.
Киевляне должны с пониманием отнестись к запрету заниматься спортом на спортплощадках, введенном правительством.
Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко.
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“Мне тоже не хватает сегодня занятий активным спортом… Я занимаюсь дома. Скажу одно: если спортсмены думают, что они защищены от вируса — это не так. Те, кто боится потерять свою суперформу, должны понять, что, пренебрегая правилами, могут лишиться здоровья или даже жизни.
Ограничения, которые ввело правительство, касаются всех. Исключений для бодибилдеров, моржей и других суперактивных нет! Соблюдайте правила, чтобы мы быстрее прошли этот период и вернулись к привычной жизни”, — отметил Кличко.
Источник: champion.com.ua