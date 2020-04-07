Кличко: Спортсмены могут потерять здоровье или даже жизнь

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Киевляне должны с пониманием отнестись к запрету заниматься спортом на спортплощадках, введенном правительством.

Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко.

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“Мне тоже не хватает сегодня занятий активным спортом… Я занимаюсь дома. Скажу одно: если спортсмены думают, что они защищены от вируса — это не так. Те, кто боится потерять свою суперформу, должны понять, что, пренебрегая правилами, могут лишиться здоровья или даже жизни.

Ограничения, которые ввело правительство, касаются всех. Исключений для бодибилдеров, моржей и других суперактивных нет! Соблюдайте правила, чтобы мы быстрее прошли этот период и вернулись к привычной жизни”, — отметил Кличко.