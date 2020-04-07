Ломаченко: Хейни знает, что я готов драться с ним

Украинский боксер – о непобедимого проспекта из США

#Хэйни, #Ломаченко

Источник – sport.ua.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) готов сразиться с 21-летним американцем Девин Хейни (24-0, 15 КО).

Об этом заявил украинец.

“Я наткнулся на пост DAZN и у меня в топе выбило его комментарий: “Я его нокаутирую”. Я ему ответил: “Ты серьезно, парень?”. Ты ни с кем не боксировал и такие громкие заявления делаешь.

После чего он говорит, что давай дадим фанатам то, чего они хотят. Я написал: “Да, без проблем, я готов”.

Я уверен, что он знает, что я готов, и он сам хочет этого поединка. Сейчас в нашей весовой категории очень много интересных бойцов, с которыми можно организовать много интересных боев”, – сказал Ломаченко.