Ломаченко хочет драться с Мейвезером

Украинец назвал имя боксера, с которым хотел бы подраться

#Мейвезер, #Ломаченко

Источник – sport.ua.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) хотел бы опробовать свои силы в бою с непобедимым американцем Флойдом Мейвезером.

Об этом заявил украинец.

“Мне хотелось бы соревноваться с непобедимым, тем, кто идет без поражений. Я бы хотел попробовать себя с Мейвезером”, – сказал Ломаченко.

Напомним, Флойд в последний раз бился с настоящим боксером в 2015 году, после чего провел поединок против бойца UFC Конора Мак-Грегора и кикбоксера Тенсіна Насукаві по правилам бокса.

Отметим, что Мейвезер последние годы дрался исключительно в рамках полусреднего веса (до 66,678 кг), а это на две весовые категории выше, чем у Ломаченко (до 61,235 кг).

Напомним, Лопес снова оскорбил Ломаченко.