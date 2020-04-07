Ломаченко хочет драться с Мейвезером

Украинец назвал имя боксера, с которым хотел бы подраться
#Мейвезер, #Ломаченко
Источник – sport.ua.
Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) хотел бы опробовать свои силы в бою с непобедимым американцем Флойдом Мейвезером.
Об этом заявил украинец.
“Мне хотелось бы соревноваться с непобедимым, тем, кто идет без поражений. Я бы хотел попробовать себя с Мейвезером”, – сказал Ломаченко.
Напомним, Флойд в последний раз бился с настоящим боксером в 2015 году, после чего провел поединок против бойца UFC Конора Мак-Грегора и кикбоксера Тенсіна Насукаві по правилам бокса.
Отметим, что Мейвезер последние годы дрался исключительно в рамках полусреднего веса (до 66,678 кг), а это на две весовые категории выше, чем у Ломаченко (до 61,235 кг).
Напомним, Лопес снова оскорбил Ломаченко.