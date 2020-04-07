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Бокс

Стало известно, кто станет заменой Хабибу в бою с Фергюсоном

Андрей ОгородникНет комментариев
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Джастин Гэтжи

Несмотря на карантин и отказ Хабиба Нурмагомедова от боя с Тони Фергюсоном, бой за звание временного чемпиона UFC в легком весе, который был запланированный на 18 апреля все же состоится.

Как сообщает официальный аккаунт UFC в Инстаграм, соперником Тони Фергюсона станет Джастин Гэтжи (21-2, 18 КО). Примечательно, что оба бойца не так давно одолели Дональда Серроне.

Напомним, что бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном сорвался уже в пятый раз подряд. Ранее их поединок отменяли то из-за травмы бойцов, то через лишний вес российского чемпиона.

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Тэги: UFCДжастин ГэтжиТони Фергюсон
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