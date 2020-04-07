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Бокс

Василий Ломаченко принял вызов Девина Хэйни

Андрей ОгородникНет комментариев
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Василий Ломаченко

В ближайшем будущем украинский чемпион Василий Ломаченко может провести бой против «чемпиона в отпуске» по версии WBC американца Девина Хэйни (24-0, 15 КО).

На днях известнейший стриминговый сервис DAZN провел опрос на тему лучших боксеров в легком весе. Помимо украинского чемпиона, в финал вышел также и известный американец.

В комментариях под голосованием стороны обменялись любезностями:

«Я нокаутирую его», — начал Хэйни.

«Серьёзно?» — парировал Ломаченко. 

«Давай подарим болельщикам то, что они хотят увидеть» – продолжил американец

«Ты же знаешь, что я готов. Давай сделаем это» – подвел итоги украинский боксер.

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Тэги: DAZNВасилий ЛомаченкоДевин Хэйни
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