Гарсия готов побить Ломаченко

Райан Гарсия прокомментировал возможный бой с Ломаченко

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Источник – ua-football.com.

Непобедимый американский боксер Райан Гарсия (20-0, 17 КО) готов к бою с Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

Об этом рассказал сам боксер.

“Он всегда думает в ринге. Ломаченко просчитывает наперед свои комбинации и движения. Он взял у Вилли Пепа и Шугара Рэя Робинсона их фишку – работу ног. А еще взял у Джо Луиса его манеру боксировать плавно и гибко. У него есть талант, поэтому все это он поднял на должный уровень.

Вам его не побить, если вы бесталанный, и если у вас нет плана на бой с ним. А я знаю, как побить Ломаченко. Именно поэтому он и пытается избегать в ринге таких бойцов, как я. И вы знаете, о чем я говорю.

Он не настолько талантлив, чтобы сбросить с себя такого настырного и здорового боксера, как я. Нет, не настолько он талантлив. Точно вам говорю!”, – рассказал Гарсия.