Поветкин: Ломаченко лучше Мейвезера

Российский ветеран отдал должное украинской школе бокса
#Поветкин, #Ломаченко
Источник – UA-футбол.
Российский боксер Александр Поветкин (35-2-1, 24 КО) хорошо относится к украинца Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).
Об этом заявил россиянин.
“Я хорошо отношусь к Усика. Это хороший парень и сильный боксер. В тяжелом весе он может устроить переполох. Если говорить о его шансах в потенциальном бою с Энтони Джошуа, то мне трудно их оценивать. Но я однозначно буду болеть за Усика.
Также я хорошо отношусь к Василию Ломаченко. Между Флойдом Мейвезером и Ломаченко я все-таки выберу Ломаченко”, – сказал Поветкин.
Александр Поветкин 7 июля в Манчестере проведет бой с временным чемпионом WBC Ділліаном Уайтом (27-1, 18 КО).
Ранее, Поветкин хочет бой-реванш с Кличко.