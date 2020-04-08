Поветкин: Ломаченко лучше Мейвезера

Российский ветеран отдал должное украинской школе бокса

#Поветкин, #Ломаченко

Источник – UA-футбол.

Российский боксер Александр Поветкин (35-2-1, 24 КО) хорошо относится к украинца Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

Об этом заявил россиянин.

“Я хорошо отношусь к Усика. Это хороший парень и сильный боксер. В тяжелом весе он может устроить переполох. Если говорить о его шансах в потенциальном бою с Энтони Джошуа, то мне трудно их оценивать. Но я однозначно буду болеть за Усика.

Также я хорошо отношусь к Василию Ломаченко. Между Флойдом Мейвезером и Ломаченко я все-таки выберу Ломаченко”, – сказал Поветкин.