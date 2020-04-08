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Президент WBC: Усик – один из лучших боксеров современности

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Сулейман высказался о перспективах украинца

#Сулейман, #Усик

Источник – iSport.ua.

Украинский боксер Александр Усик может завоевать титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман в эфире LuckyPunchNet.

“Усик? Он один из лучших боксеров современности. У него есть все необходимое для того, чтобы конкурировать с лучшими боксерами хевівейта. По крайней мере, в своем первом бою в новом дивизионе Усик выглядел очень хорошо. Думаю, что он может завоевать титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

Но для хевівейта он недостаточно большой. Поэтому в поединке с Фьюри или Джошуа он должен будет использовать свои технические возможности. Но я не сомневаюсь, что Усик сможет с ними конкурировать”, – заявил Сулейман.

Ранее, Усик боится раскрыть место своих тренировок.

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Напомним, промоутер Усика объяснил перенос боя с Чисорой.

Источник: champion.com.ua
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