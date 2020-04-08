Редкач: Полтава? Как можно жить в окружении такого быдла?

Два украинские боксеры возмущены тем, что случилось в полтавском супермаркете

#Редкач, #Постол

Источник – Чемпион.

Украинский боксер Иван Редкач возмутился ситуацией в полтавском супермаркете, которая произошла 3 апреля.

Об этом боксер написал в Instagram.

Мужчине в очереди не понравилось, что кассирша дала ему сдачу монетами, и он швырнул деньги ей в лицо. Хулигана вскоре задержала полиция.

“Как можно жить в окружении такого быдла? Даже никто не посмел в нос дать с переводом на печень этому животному, заступиться за женщину”, – отметил Редкач.

Просмотреть это сообщение в Instagram Как можно жить в окружении такого быдла 🦠😾даже не кто не посмел в нос дать с переводом на печень 😝 этому животном заступится за женщину @fakty_ictv Сообщение, распространенный Killer Ivan Redkach (@ivan_redkach_11) 8 Апр 2020 г. в 12:37 PDT

Кроме того, в комментариях отметился украинский ексчемпіон мира Виктор Постол (31-2, 12 КО).

“Нас не было рядом, я бы точно наверное пригасив бы. Я бы точно его остановил и сказал бы ему: “Что делаешь?” А там, походу, ждал его ответа. Но, я уверен, что после его ответа – я бы ему накинул”, – написал Постол.

Ранее Редкач посмеялся над религиозным постом Ломаченко.