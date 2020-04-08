Тайсон Фьюри может провести бой за титул чемпиона WWE

Один из лучших боксеров современности Тайсон Фьюри к своим чемпионским поясам в боксе может добавить титул чемпиона в реслинге.

После успешного дебюта в WWE в октябре прошлого года, когда Фьюри уничтожил американца Брона Строумена, он может провести свой второй бой, причем сразу же за титул чемпиона.

Как сообщает RingPolska, следующим соперником британца может стать действующий чемпион WWE Эндрю Холловэй, который также известен, как Дрю Макинтайр.

Ранее руководители WWE подтвердили свое желание, в рамках популяризации вида борьбы привлечь к боям Тайсона Фьюри, ещё хотя бы на один поединок.