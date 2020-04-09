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Бокс

Известный боец MMA вчера был убит в США

Андрей ОгородникНет комментариев
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Исаия Чапман

Ещё один известный боец смешанных единоборств умер не руки злоумышленника. Прошло лишь две недели с момента убийства бразильского бойца Гилиана Алвеса, как трагичные новости пришли из США.

Как сообщает официальный твиттер аккаунт Bellator MMA, вчера вечером был убит известный американский боец Исаия Чапман. Неизвестный убил спортсмена возле его дома. Полиция не сумела задержать убийцу, который продолжает находится на свободе.

Отметим, Исаия Чапман в рамках Bellator MMA провел 13 поединков, одержал девять побед и четырежды потерпел поражения. Последний свой поединок против Патрикса Микса он провел в прошлом году.  

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Тэги: Bellator MMAГилиан АлвесИсаия Чапмансмерть
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