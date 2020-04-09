Поветкин хочет бой-реванш с Кличко

Александр Поветкин прокомментировал свои следующие бои

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Источник – espreso.tv.

Российский тяжеловес Александр Поветкин хочет провести бой-реванш против украинца Владимира Кличко.

Об этом рассказал сам боксер.

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“Пока нет желания бросить. Хочется боксировать, выступать, идти в бой. С кем хотелось бы провести реванш? С Владимиром Кличко. Также не оставляю надежд встретиться и с Энтони Джошуа”, – сказал Поветкин.