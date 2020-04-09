Четверг, 9 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксПоветкин хочет бой-реванш с Кличко
Бокс

Поветкин хочет бой-реванш с Кличко

AdminНет комментариев
Добавлено

Александр Поветкин прокомментировал свои следующие бои

#Кличко #Поветкин

Источник – espreso.tv.

Российский тяжеловес Александр Поветкин хочет провести бой-реванш против украинца Владимира Кличко.

Об этом рассказал сам боксер.

Актуально: Владимир Кличко – Александр Поветкин. Полный бой

“Пока нет желания бросить. Хочется боксировать, выступать, идти в бой. С кем хотелось бы провести реванш? С Владимиром Кличко. Также не оставляю надежд встретиться и с Энтони Джошуа”, – сказал Поветкин.

Напомним, Братья Кличко признаны лучшими супертяжами 21 века по версии авторитетного издания.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

6 + один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Президент WBC: Усик – один из лучших боксеров современности

Редкач: Полтава? Как можно жить в окружении такого быдла?

Поветкин: Ломаченко лучше Мейвезера

Гарсия готов побить Ломаченко

Теофимо Лопес
Теофимо Лопес готов сменить весовую категорию

Закрыть