Поветкин хочет бой-реванш с Кличко

Александр Поветкин прокомментировал свои следующие бои
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Источник – espreso.tv.
Российский тяжеловес Александр Поветкин хочет провести бой-реванш против украинца Владимира Кличко.
Об этом рассказал сам боксер.
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“Пока нет желания бросить. Хочется боксировать, выступать, идти в бой. С кем хотелось бы провести реванш? С Владимиром Кличко. Также не оставляю надежд встретиться и с Энтони Джошуа”, – сказал Поветкин.
Напомним, Братья Кличко признаны лучшими супертяжами 21 века по версии авторитетного издания.
Источник: champion.com.ua