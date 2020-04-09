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Бокс

Усик назвал диктатора лучшим президентом

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Боксер рассказал о президенте, который ему нравится

#Усик

Источник – Чемпион.

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) считает лучшим президентом Александра Лукашенко.

Об этом рассказал сам боксер.

“Я ни в коем случае не защищаю ни одного президента, они сами туда лезут и сами это все делают, сами на это идут. Никого не защищаю. Но, знаете, кто мне из президентов нравится? Из всех, которые есть вообще? Лукашенко.

Он правильные решения делает, с яйцами мужик. Не потому, что он президент какой-то, а потому, что он мужик с яйцами, огромными яйцами, большими вот такими.

Но вообще, президентами их выбирают люди. Я не увлекаюсь: “Вау, как он делает хорошо, какой он крутой”. Я другими людьми восхищаюсь, таким святым, как святитель Лука”, – рассказал Усик.

Напомним, Усик боится раскрыть место своих тренировок.

Источник: champion.com.ua
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