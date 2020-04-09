Усик – о войне с Россией: Мои друзья не виноваты, что наши цари, которые на верху, чего-то не поделили

Боксер прокомментировал военные действия России

#Усик

Источник – Чемпион.

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) за последние шесть лет много услышал о том, что сєпар, ватник, малоросс.

Об этом рассказал сам боксер.

“Изменило ли мое отношение к соседям, к Российской Федерации из-за того, что произошло за последние шесть лет? У меня очень много знакомых, друзей там. Я с ними продолжаю общаться. Они не виноваты в том, что произошло. В том, что наши цари, которые на верху, чего-то не поделили. Или еще что-то. Президенты между собой каждый день разговаривают, общаются о той или иной ситуации. А мы друг друга хаєм, обзывали. Слушайте, я столько за это время услышал о том, что я сєпар, ватник, малоросс. Столько названий, что, мне кажется, можно даже песню про это придумать. Но людям не нравится то, что я не соответствую их ожиданиям. А вы не надейтесь на людей, надейтесь на Бога”, – рассказал Усик.

Ранее, Усик посоветовал повеситься сторонникам декоммунизации.

Напомним, Усик боится раскрыть место своих тренировок.