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Бокс

Усик: Врачи спасают нас с поцарапанными лицами от масок

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Усик призвал уважать работу врачей

#Усик

Источник – Чемпион.

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) очень благодарен врачам, что работают в условиях пандемии коронавирус.

Об этом рассказал сам боксер.

“Люди, которые обделены вниманием – это врачи, которые сейчас работают без ограничений во времени. Они помогают нам, они спасают нас вопреки всему. С поцарапанными лицами от масок.

Угроза, которая стоит перед ними, гораздо больше, чем перед теми, кто сидит дома на карантине. Врач этого не может сделать, потому что врач помогает, спасает и лечит. Низкий поклон вам и благодарность.

Всем тем людям: врачам, учителям – всем тем, кто сейчас работает в тех страшных условиях, что у нас происходят – низкий поклон. Мы вас поддерживаем. Я очень вам благодарен за то, что вы делаете”, – рассказал Усик.

Напомним, Усик боится раскрыть место своих тренировок.

Источник: champion.com.ua
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