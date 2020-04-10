Финал WBSS вновь перенесут

Карантин в мировом спорте в очередной раз внесет коррективы в даты проведения крупных спортивных событий.

Как сообщает ESPN, финальный бой престижнейшей Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), действующим чемпионом которой является Александр Усик, будет перенесен во второй раз.

Изначально, главный бой за трофей Мухамеда Али между чемпионом IBF Юниэром Дортикосом (24-1, 22 КО) из Кубы и претендентом из Латвии Майрисом Бриедисом (26-1, 19 КО) должен был состоятся в марте этого года, но был перенесен на 16 мая. Учитывая пик пандемии в мире, всё идет к тому, что финал вновь перенесут.

Отметим, в первом сезоне WBSS Дортикос и Бриедис уступили в полуфинале Гассиеву и Усику.