Суббота, 11 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксГлава WBC Кличко посоветовал не возобновлять карьеру
Бокс

Глава WBC Кличко посоветовал не возобновлять карьеру

AdminНет комментариев
Добавлено

Маурисио Сулейман прокомментировал возвращение Владимира Кличко в бокс

#Кличко

Источник – isport.ua.

Ексчемпіон мира Владимир Кличко находится в прекрасной форме и может в любой момент вернуться в бокс.

Об этом рассказал глава WBC Маурисио Сулейман.

“Кличко завершил карьеру пару лет назад, но он все равно продолжает находиться в отличной физической форме. Я уверен, что Владимир может вернуться в бокс.

Но ему лучше продолжать развивать свою жизнь вне ринга, поскольку в ней он тоже очень успешный. У боксеров большое средство, им не так легко забыть свою спортивную карьеру. Решение должен принять Владимир, а не кто-то другой. Но что бы ни случилось, имя Кличко уже вписано золотыми буквами в историю бокса “, – заявил Сулейман.

Напомним, Поветкин хочет бой-реванш с Кличко.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

один × 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Украину посетит президент Всемирного боксерского совета

В WBC опровергли возвращение титула Хейни

Усик: Добро должно быть с кулаками

Тайсон: Боксеры всегда будут получать больше денег, чем бойцы ММА

Финал WBSS вновь перенесут

Закрыть