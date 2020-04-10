Глава WBC Кличко посоветовал не возобновлять карьеру

Маурисио Сулейман прокомментировал возвращение Владимира Кличко в бокс

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Источник – isport.ua.

Ексчемпіон мира Владимир Кличко находится в прекрасной форме и может в любой момент вернуться в бокс.

Об этом рассказал глава WBC Маурисио Сулейман.

“Кличко завершил карьеру пару лет назад, но он все равно продолжает находиться в отличной физической форме. Я уверен, что Владимир может вернуться в бокс.

Но ему лучше продолжать развивать свою жизнь вне ринга, поскольку в ней он тоже очень успешный. У боксеров большое средство, им не так легко забыть свою спортивную карьеру. Решение должен принять Владимир, а не кто-то другой. Но что бы ни случилось, имя Кличко уже вписано золотыми буквами в историю бокса “, – заявил Сулейман.