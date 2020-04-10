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Бокс

Тайсон: Боксеры всегда будут получать больше денег, чем бойцы ММА

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Тайсон сравнил заработки спортсменов

#Тайсон

Источник – Daily Mail.

Бойцы ММА никогда не будут зарабатывать столько, как боксеры, несмотря на рост популярности этого вида спорта.

Об этом заявил легендарный боксер Майк Тайсон.

“Бои ММА всегда будут собирать больше просмотров, чем бокс, однако боксеры всегда будут зарабатывать больше денег, чем бойцы ММА.

Почему так? Это трудно объяснить. В этом нет никакого смысла. Я не знаю, почему так сложилось.

На мой взгляд, бойцы ММА зарабатывают недостаточно. Это захватывающий и волнующий вид спорта, но бойцы UFC получают не так много”, – сказал Тайсон.

Напомним, Лопес снова оскорбил Ломаченко.

Источник: champion.com.ua
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