В Сальвадоре был убит перспективный, местный боксер

Какой-то злой рок преследует представителей бойцовских видов спорта в последнее время. В течении месяца, от бандитской пули погиб уже третий известный спортсмен.

Как сообщает FightNews, 5 апреля возле своего дома в ходе боксерских разборок был убит 22-летний проспект Алексис Навидад. Утром к дому боксера подъехало двое неизвестных на мотоциклах, выпустив в перспективного боксера серию пуль. По дороге в больницу Навидад скончался в машине скорой помощи.

Отметим, Алексис Навидад считался одним из самых талантливых боксеров Сальвадора в полулегком весе. На профессиональном уровне он првел один бой, одержав победу.