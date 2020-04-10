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Бокс

В Сальвадоре был убит перспективный, местный боксер

Андрей ОгородникНет комментариев
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Алексис Навидад

Какой-то злой рок преследует представителей бойцовских видов спорта в последнее время. В течении месяца, от бандитской пули погиб уже третий известный спортсмен.

Как сообщает FightNews, 5 апреля возле своего дома в ходе боксерских разборок был убит 22-летний проспект Алексис Навидад. Утром к дому боксера подъехало двое неизвестных на мотоциклах, выпустив в перспективного боксера серию пуль. По дороге в больницу Навидад скончался в машине скорой помощи.

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Отметим, Алексис Навидад считался одним из самых талантливых боксеров Сальвадора в полулегком весе. На профессиональном уровне он првел один бой, одержав победу.

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Тэги: Алексис Навидадмафиясмерть
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