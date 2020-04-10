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Бокс

В WBC опровергли возвращение титула Хейни

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Девин Хэйни может не вернуть себе титул WBC

#Хэйни, #бокс, #WBC

Источник – isport.ua.

Руководство WBC пока не приняло окончательного решения о возвращении Девіну Хейни звание чемпиона.

Об этом сообщил известный журналист Дэн Рафаэль.

“Президент WBC Маурисио Сулейман опроверг заявление о том, что организация возобновила Хейни в статусе чемпиона мира в легком весе. Девин добровольно освободил титул, после чего его признали” чемпионом в отпуске “из-за травмы плеча. Это правда, что Хейни подал прошение, но окончательное решение пока не принято.

Девин отправил в организацию письмо, после чего WBC пригласил медицинский отчет о его травме, чтобы узнать о текущем состоянии боксера. Вскоре Совет рассмотрит этот вопрос и примет необходимые меры”, – отметил Рафаэль.

Ранее сообщалось, что Хейни вернули титул чемпиона WBC в легком весе.

Источник: champion.com.ua
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