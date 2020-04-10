Вечер UFC 249 отменен из-за коронавируса

Несмотря на попытки президента UFC Дэйна Уайта провести вечер боев смешанных единоборств согласно запланированной дате, несмотря на то, что для организации промоушен даже сменил место проведения, вечер UFC 249 не состоится.

По словам Дэйна Уайта, ему пришлось отказаться от идеи проведения боев 18 апреля. Причиной тому стало “звонок из самых верхов”, после чего поединки пришлось отменить.

Напомним, с целью максимальной изоляции, Дэйна Уайт снял казино в индейской резервации, на которую законы США не распространяются. Главным боем вечера должно было стать противостояние Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.