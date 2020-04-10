Украину посетит президент Всемирного боксерского совета

Маурисио Сулейман прокомментировал визит в Украину

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Источник – ukrinform.ua.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман в начале 2021 года прилетит в Украину.

Об этом рассказал сам глава совета.

“WBC после конгресса в Киеве поместил флаг Украины на свой пояс и логотип. Для нас это честь, ведь Украина – будущее бокса. Виталий и Владимир Кличко сделали большую историю этого вида спорта, а теперь ее пишут Александр Усик, Василий Ломаченко, Александр Гвоздик и многие другие украинских боксеров”, – рассказал Сулеймани.

Отметим, что Сулеймани был в Киеве в октябре 2018 года, когда в столице Украины состоялся конгресс Всемирного боксерского совета.

Напомним, в WBC опровергли возвращение титула Хейни.