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Украину посетит президент Всемирного боксерского совета

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Маурисио Сулейман прокомментировал визит в Украину

#Сулейман

Источник – ukrinform.ua.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман в начале 2021 года прилетит в Украину.

Об этом рассказал сам глава совета.

“WBC после конгресса в Киеве поместил флаг Украины на свой пояс и логотип. Для нас это честь, ведь Украина – будущее бокса. Виталий и Владимир Кличко сделали большую историю этого вида спорта, а теперь ее пишут Александр Усик, Василий Ломаченко, Александр Гвоздик и многие другие украинских боксеров”, – рассказал Сулеймани.

Отметим, что Сулеймани был в Киеве в октябре 2018 года, когда в столице Украины состоялся конгресс Всемирного боксерского совета.

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Напомним, в WBC опровергли возвращение титула Хейни.

Источник: champion.com.ua
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