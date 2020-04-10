Усик: Добро должно быть с кулаками

Боксер считает, что атеистам нужно отвечать с любовью

#Усик

Источник – Чемпион.

Некоторые люди неправильно трактуют Библию и на этом спекулируют только атеисты.

Об этом заявил боксер Александр Усик.

“Должно ли добро быть с кулаками? Так, должно. Мы неправильно трактуем выражение “если ударили по левой щеке – подставь правую”.

На этом спекулируют только атеисты. Они говорят верующим: Вот вам же так ваш Бог сказал?. А как насчет того, что какой мерой мерите, такой и вам будут мерить. Это Евангелие.

Атеисты этим пользуются, но им нужно ответить с любовью”, – рассказал Усик.