Усик: Добро должно быть с кулаками

Боксер считает, что атеистам нужно отвечать с любовью
#Усик
Источник – Чемпион.
Некоторые люди неправильно трактуют Библию и на этом спекулируют только атеисты.
Об этом заявил боксер Александр Усик.
“Должно ли добро быть с кулаками? Так, должно. Мы неправильно трактуем выражение “если ударили по левой щеке – подставь правую”.
На этом спекулируют только атеисты. Они говорят верующим: Вот вам же так ваш Бог сказал?. А как насчет того, что какой мерой мерите, такой и вам будут мерить. Это Евангелие.
Атеисты этим пользуются, но им нужно ответить с любовью”, – рассказал Усик.
Ранее, Усик посоветовал повеситься сторонникам декоммунизации.
Напомним, Усик боится раскрыть место своих тренировок.
Источник: champion.com.ua