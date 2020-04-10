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Бокс

Усик: Не пойду в политику, обманывать умею только в ринге

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Украинский боксер не желает идти в политику

#Усик

Источник – Чемпион.

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) нет злобы к своим соперникам.

Об этом рассказал сам боксер.

“Когда меня спросили о политике, пойду я в нее или нет. Я говорю: Обманывать умею только в ринге. Там – это искусство. Но это обман в спорте, ты не брешіш человеку в глаза, что он такой хороший, а завтра идешь и подставляешь его.

У меня нет злобы к своим соперникам. Я не хочу нанести вреда человеку, я думаю о том, что у него есть семья, эти люди тоже за него переживают, они плачут о том, что он проигрывает или как-то получает.

Является знаете что? Мимолетное непонимание, почему у людей есть так много непонятки, злобы, желчи, которую они выбрасывают на других. Почему люди не борются с собой? Мы не хотим выбрасывать зависть. А это такая вещь, которая тебе сразу закрывает все пути на верх”, – рассказал Усик.

Ранее, Усик посоветовал повеситься сторонникам декоммунизации.

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Напомним, Усик боится раскрыть место своих тренировок.

Источник: champion.com.ua
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