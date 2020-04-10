Усик: Очень много лишних людей в федерациях и министерстве, которые сосут деньги

Боксер рассказал о развитии спорта в Украине
#Усик
Источник – echokieva.com.
В украинском спорте очень много талантливых ребят и, в частности, в боксе.
Об этом заявил супертяжеловес Александр Усик.
“Устраивает ли меня нынешнее развитие бокса и спорта в целом? Нет конечно. У нас безумно много талантливых ребят не только в боксе, но вообще в спорте.
Очень много лишних людей в федерациях, министерстве, никак не относятся к спорту, просто пиявок, которые сосут у государства деньги. Эти средства не доходят до спортсменов, не строятся залы, олимпийские базы”, – рассказал Усик.
Ранее, Усик посоветовал повеситься сторонникам декоммунизации.
Напомним, Усик боится раскрыть место своих тренировок.
Источник: champion.com.ua