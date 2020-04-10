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Бокс

Усик: Очень много лишних людей в федерациях и министерстве, которые сосут деньги

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Боксер рассказал о развитии спорта в Украине

#Усик

Источник – echokieva.com.

В украинском спорте очень много талантливых ребят и, в частности, в боксе.

Об этом заявил супертяжеловес Александр Усик.

“Устраивает ли меня нынешнее развитие бокса и спорта в целом? Нет конечно. У нас безумно много талантливых ребят не только в боксе, но вообще в спорте.

Очень много лишних людей в федерациях, министерстве, никак не относятся к спорту, просто пиявок, которые сосут у государства деньги. Эти средства не доходят до спортсменов, не строятся залы, олимпийские базы”, – рассказал Усик.

Ранее, Усик посоветовал повеситься сторонникам декоммунизации.

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Напомним, Усик боится раскрыть место своих тренировок.

Источник: champion.com.ua
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