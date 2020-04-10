Усик: Онуфрий сказал, депутату можно врезать, но чтобы кости не ломать

Боксер рассказал о разговоре с митрополитом
#Усик
Источник – Чемпион.
Украинский супертяжеловес Александр Усик часто общается с блаженнейшим митрополитом Онуфрием.
Об этом рассказал сам боксер.
“Знаете, я как-то общался, часто это делаю, с блаженнейшим митрополитом Онуфрием. Это очень большой для меня авторитет.
Я говорю: Если вот мне не нравится депутат, бубнит чего-то там – можно врезать? А он говорит: Сашенька, можно, но только, чтобы кости не ломать. То есть, чтобы сильное увечье нанести, а взбудоражить: Эй, ты на Земле, дружище, остановись”, – рассказал Усик.
Ранее, Усик посоветовал повеситься сторонникам декоммунизации.
Напомним, Усик боится раскрыть место своих тренировок.
Источник: champion.com.ua