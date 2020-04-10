Усик признался, почему остается жить в Украине

За границей боксер чувствует себя чужаком
#Усик #США
Источник – Чемпион.
Украинский супертяжеловес Александр Усик не желает переезжать в США, поэтому там себя чувствовать иммигрантом.
Об этом рассказал сам боксер.
“Мне и здесь хорошо. Где родился, там и пригодился. Я там – чужак. Везде, куда я поеду – я чужак.
Допустим, приезжаю боксировать в Америку – я иммигрант. Так, они за меня болеют, да, они меня поддерживают и хлопают. Но они мне аплодируют как приезжему, а не как своему резиденту.
У меня в паспорте написано “украинец”. Где я родился? В Украине”, – рассказал Усик.
Ранее, Усик посоветовал повеситься сторонникам декоммунизации.
Напомним, Усик боится раскрыть место своих тренировок.
Источник: champion.com.ua