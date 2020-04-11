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Британский боксер уверен, что возьмет реванш у Ломаченко

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Кэмпбелл считает фаворитом украинского боксера в бою с Лопесом

#Ломаченко, #Кэмпбелл

Источник – Vringe.com.

Британский боксер Люк Кэмпбелл победит украинца Василия Ломаченко в бою-реванше.

Об этом заявил сам британец.

“Будет очень интересно увидеть, как Ломаченко справится с Лопесом. Когда я дрался с Ломаченко в последнем бою, давайте будем честны, я дал ему тяжелый бой. Просматривая поединок, я вижу, что он победил, и он лучший в мире. Но с небольшими изменениями в своем стиле, я думаю, в реванше я побью его. Я действительно так думаю”, – сказал Кэмпбелл.

31 августа 2019 года Кэмпбелл проиграл Ломаченко единогласным решением судей в поединке за титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

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Ранее, Гарсия готов побить Ломаченко.

Напомним, Лопес снова оскорбил Ломаченко.

Источник: champion.com.ua
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