Британский боксер уверен, что возьмет реванш у Ломаченко

Кэмпбелл считает фаворитом украинского боксера в бою с Лопесом

#Ломаченко, #Кэмпбелл

Источник – Vringe.com.

Британский боксер Люк Кэмпбелл победит украинца Василия Ломаченко в бою-реванше.

Об этом заявил сам британец.

“Будет очень интересно увидеть, как Ломаченко справится с Лопесом. Когда я дрался с Ломаченко в последнем бою, давайте будем честны, я дал ему тяжелый бой. Просматривая поединок, я вижу, что он победил, и он лучший в мире. Но с небольшими изменениями в своем стиле, я думаю, в реванше я побью его. Я действительно так думаю”, – сказал Кэмпбелл.