Ещё один легендарный, мексиканский боксер сделал пожертвование в борьбе против коронавируса

Один из лучших боксеров в истории Мексики Эрик Моралес последовал примеру своего не менее известного соотечественника Орландо Салидо, который активно занимается благотворительностью в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщает ESPN, Эрик Моралес решил пожертвовать своей трехмесячной зарплатой в Конгрессе Мексики на закупку продуктовых наборов для жителей Мехикали, Текате, Энсенаде и Росарито.

Напомним, два года назад Эрик Моралес стал депутатом мексиканского Конгресса. За карьеру боксера он становился чемпионом мира сразу в трех весовых категориях.