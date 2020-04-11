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Бокс

Ещё один легендарный, мексиканский боксер сделал пожертвование в борьбе против коронавируса

Андрей ОгородникНет комментариев
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Один из лучших боксеров в истории Мексики Эрик Моралес последовал примеру своего не менее известного соотечественника Орландо Салидо, который активно занимается благотворительностью в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщает  ESPN, Эрик Моралес решил пожертвовать своей трехмесячной зарплатой в Конгрессе Мексики на закупку продуктовых наборов для жителей Мехикали, Текате, Энсенаде и Росарито.

Напомним, два года назад Эрик Моралес стал депутатом мексиканского Конгресса. За карьеру боксера он становился чемпионом мира сразу в трех весовых категориях.

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Тэги: коронавирусОрландо СалидоЭрик Моралес
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