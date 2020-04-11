Гассиев: Было бы здорово провести реванш с Усиком

Россиянин хочет снова подраться с украинским боксером

#Усик #Гассиев, #Поветкин

Источник – Федерация бокса России.

Россиянин Мурат Гассиев имеет желание провести реванш с украинцем Александром Усиком.

Об этом недавно рассказал.

“Было бы прекрасно провести реванш с Усиком. На сегодняшний день у нас чуть разные дороги. Бой с Поветкиным? Если это будет интересно фанатам и любителям бокса, то почему бы не провести этот поединок”, – сказал Гассиев.