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Бокс

Гассиев: Было бы здорово провести реванш с Усиком

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Россиянин хочет снова подраться с украинским боксером

#Усик #Гассиев, #Поветкин

Источник – Федерация бокса России.

Россиянин Мурат Гассиев имеет желание провести реванш с украинцем Александром Усиком.

Об этом недавно рассказал.

“Было бы прекрасно провести реванш с Усиком. На сегодняшний день у нас чуть разные дороги. Бой с Поветкиным? Если это будет интересно фанатам и любителям бокса, то почему бы не провести этот поединок”, – сказал Гассиев.

Напомним, в сети призвали лишить гражданства Усика.

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Ранее Усик признался, почему остается жить в Украине.

Источник: champion.com.ua
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