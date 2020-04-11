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Лопес: Я смеюсь над Ломаченко

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Теофімо Лопес прокомментировал бой с Василием Ломаченко

#Ломаченко, #Лопес

Источник – sport.ua.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) готов побить обладателя титулов WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

Об этом рассказал сам боксер.

“Я предвижу, что наш поединок состоится осенью этого года. Изменится только время года. Бокс вернется, и мы сделаем этот бой. Мы подеремся, просто будет другая дата. Случилось то, что случилось.

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У Ломаченко есть гордыня и эго. Он самоуверенный тип, я смеюсь над ним. Это и делает наш поединок таким захватывающим. Я могу сказать, что буду наслаждаться, когда отправлю его в нокаут. Я не буду плохо себя чувствовать после этого.

Для меня это ситуация, когда ты должен или убить, или быть убитым. Мы с Ломаченко устроим битву. Давайте посмотрим, кто в итоге будет чемпионом. Я рад, что он попытается затащить меня в глубокие воды. Уже были люди, которые пытались это сделать. Если это его стратегия, то отлично. Я знаю, как плавать в глубоких водах”, – сказал Лопес.

Напомним, Арум готов организовать бой Ломаченко – Дэвис.

Источник: champion.com.ua
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