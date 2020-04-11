Майдана сохранил выбитый зуб Мейвезера

Маркос Майдана продемонстрировал выбитый зуб Флойда Мейвезера

#Майдан, #Мейвезер

Источник – Чемпион.

Ексчемпіон мира в двух весовых категориях Маркос Майдана сохранил якобы выбитый зуб американца Флойда Мейвезера после боя в 2014 году.

Об этом рассказал сам боксер.

Аргентинец уверяет, что выбил зуб Флойду в третьем раунде и на видео боя действительно видно, что после удара справа из рта Мейвезера что-то вылетело.

Майдана показал, что не просто сохранил зуб, но и использует его как сувенир.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Cuanto me dará el ratón Pérez [email protected] Публикация вот Marcos “chino” Maidana (@chinomaidana.1) 10 Апр 2020 в 12:14 PDT

Напомним, Мейвезер начал тренерскую карьеру.