Майдана сохранил выбитый зуб Мейвезера

Маркос Майдана продемонстрировал выбитый зуб Флойда Мейвезера
#Майдан, #Мейвезер
Источник – Чемпион.
Ексчемпіон мира в двух весовых категориях Маркос Майдана сохранил якобы выбитый зуб американца Флойда Мейвезера после боя в 2014 году.
Об этом рассказал сам боксер.
Аргентинец уверяет, что выбил зуб Флойду в третьем раунде и на видео боя действительно видно, что после удара справа из рта Мейвезера что-то вылетело.
Майдана показал, что не просто сохранил зуб, но и использует его как сувенир.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Cuanto me dará el ratón Pérez [email protected]
Напомним, Мейвезер начал тренерскую карьеру.
Источник: champion.com.ua