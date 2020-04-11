Мейвезер начал тренерскую карьеру

Флойд Мейвезер прокомментировал тренерскую карьеру

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Источник – espreso.tv.

Американский боксер Флойд Мейвезер планирует стать одним из лучших тренеров мира.

Об этом рассказал сам боксер.

“В связи с недавней кончиной моего тренера и дяди Роджера, у меня появилось вдохновение – помогать тем, кто рядом со мной так же, как они помогали мне в течение всей моей боксерской карьеры. Я новичок в тренерской работе и пока работал только с теми, у кого нет опыта, значит, мы растем вместе. Обещаю вам стать одним из лучших тренеров в мире”, – рассказал Мейвезер.